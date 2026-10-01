Hatay Yayladağı'nda otomobil takla atarak ters döndü, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Hatay Yayladağı'nda otomobil takla atarak ters döndü, sürücü yaralandı

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Hatay Yayladağı\'nda otomobil takla atarak ters döndü, sürücü yaralandı
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Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Eğerci Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü ve sürücü yaralandı. Ters dönen araçtan itfaiye tarafından kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edilirken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde otomobilin takla atarak ters dönmesiyle yaşanan kazada sürücü yaralandı.

Kaza; Yayladığı ilçesi Eğerci Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönerek durabilen otomobilin sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından kaza bölgesinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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