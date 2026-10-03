Hatay'da iki otomobil çarpıştı, Kırıkhan-Reyhanlı yolunda 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Hatay'da Kırıkhan-Reyhanlı yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar hastanede tedavi altına alındı, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'da 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR
Kaza; Kırıkhan -Reyhanlı yolunda 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 5 şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı. Yaralı şahıslardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?