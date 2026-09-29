Hava ambulansı Darende'de kalp krizi geçiren 58 yaşındaki hastayı Malatya'ya taşıdı - Son Dakika
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Hava ambulansı Darende'de kalp krizi geçiren 58 yaşındaki hastayı Malatya'ya taşıdı

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Hava ambulansı Darende\'de kalp krizi geçiren 58 yaşındaki hastayı Malatya\'ya taşıdı
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Darende'de kalp krizi geçiren 58 yaşındaki hasta, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ileri tedavi için Malatya'ya sevk edildi. Hasta, Darende'den hava ambulansıyla Malatya'ya nakledildi; tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 58 yaşındaki hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki B.Y., kalp krizi geçirmesi üzerine Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın ileri tedavi için Malatya'ya sevk edilmesine karar verildi.

B.Y., Darende'den hava ambulansıyla alınarak Malatya'daki sağlık kuruluşuna nakledildi. Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hava ambulansı Darende'de kalp krizi geçiren 58 yaşındaki hastayı Malatya'ya taşıdı - Son Dakika
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