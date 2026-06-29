Havai Fişek Fabrikasındaki Patlama: 2 Tutuklama

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde faaliyet gösteren havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında 26 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmiş, işçilerden Nuri Özkan hayatını kaybetmiş, Yasin Demirbaş ise yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyetteki işlemlerini tamamlayarak adliyeye sevk edildi. 5 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Patlamaya ilişkin başlatılan adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - NİĞDE