Havran'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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Havran'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

Havran\'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

Havran Kocaseyit Mahallesi'nde devrilen kamyonette biri bebek 3 kişi yaralandı, hayati tehlike yok.

30.09.2024 15:52
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Havran Kocaseyit Mahallesi'nde devrilen kamyonetteki, biri bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, Havran Kocaseyit Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 10 ANF 942 plakalı kamyoneti yolun kenarındaki refüje devirdi. Kamyonette bulunan biri bebek 3 kişi, olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan kişilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, jandarma ekiplerinin tahkikatı sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Havran'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika

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