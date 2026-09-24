Havza\'da spor güvenliği toplantısı Kaymakam Samet Serin başkanlığında yapıldı

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen "Spor Güvenliği Toplantısı"nda, spor müsabakalarında alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Havza Kaymakamı Samet Serin başkanlığında, kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ilçede düzenlenecek spor organizasyonlarının güvenli ve huzurlu ortamda yapılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Toplantıda; müsabakalarda güvenliğin en üst seviyeye çıkarılması, şiddet ve taşkınlık olaylarının önlenmesi, taraftar ve sporcuların güvenliğinin sağlanması ile kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması konuları görüşüldü. Spor karşılaşmalarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla alınacak tedbirler konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Merve Doğan Uygun, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Biriktir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar katıldı.