Hayalet ekran hırsızlığı: Otomobilin camını kırıp çaldılar - Son Dakika
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Hayalet ekran hırsızlığı: Otomobilin camını kırıp çaldılar

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde park halindeki otomobilin camı kırılarak 'hayalet ekran' diye tabir edilen gösterge paneli çalındı. Otomobil sahibi şikayetçi oldu.

08.08.2024 21:01
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Hayalet ekran hırsızlığı: Otomobilin camını kırıp çaldılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde park halindeki otomobilin camı kırılarak "hayalet ekran" diye tabir edilen gösterge paneli çalındı. Kırık cam parçalarını görünce neye uğradığını şaşıran otomobil sahibi ise şikayetçi oldu.

Dumlupınar Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Gündoğdu, sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıktı. Park halindeki BMW marka otomobiline yönelen Gündoğdu, kırık cam parçalarını gördü. Gösterge panelinin çalındığını fark eden Gündoğdu, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde ve çevresinde incelemeler yaptı. Şüpheli ya da şüphelilerin, otomobilin kapısını açamadığı, kırılan sol arka camdan içeri girilerek hırsızlığın gerçekleştiği öğrenildi.

Sabah saat 06.45 sıralarında işe gitmek üzere evinden çıktığını söyleyen Hüseyin Gündoğdu, "İşe gitmek için aşağıya indiğimde arabanın arka camının kırıldığını ve hayalet ekranın yerinden sökülerek çalındığını gördüm. Bu tür olayları hiç tasvip etmiyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Polislere haber verdim. Arkadaşlar gelip incelemeler yaptılar" dedi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kartepe, Kocaeli, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hayalet ekran hırsızlığı: Otomobilin camını kırıp çaldılar - Son Dakika

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