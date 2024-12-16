Hayatına son vermek isteyen genç kaza sonucu öldü - Son Dakika
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Hayatına son vermek isteyen genç kaza sonucu öldü

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Samsun'da intihar edeceğini söyleyen genç, tıra çarparak hayatını kaybetti. Olay inceleniyor.

16.12.2024 02:50
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Arkadaşına intihar edeceğini söyleyen genç, aracıyla tıra çarparak hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da arkadaşını telefonla arayarak hayattan bıktığını ve tırın altına girip intihar edeceğini söyleyen genç, bir süre sonra aracıyla tıra arkadan çarptı. Kaza neticesinde 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisi Samsun Ordu karayolu 27. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Anıl Tecim (23), bir arkadaşını telefonla arayarak, hayattan bıktığını ve tırın altına girip intihar edeceğini söyledi. Anıl Tecim'in arkadaşı da 112 Acil Çağrı Merkezini telefonla arayarak olayı haber verdi. Anıl Tecim arkadaşını aradıktan bir süre sonra idaresindeki 55 BB 440 plakalı otomobil ile Bayram Dinçer yönetimindeki 34 LK 2662 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Anıl Tecim olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Samsun, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hayatına son vermek isteyen genç kaza sonucu öldü - Son Dakika

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