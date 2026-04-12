Haymana'da Kum Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Ankara'nın Haymana ilçesinde kum yüklü kamyonun yağışın etkisiyle kontrolden çıkarak yola devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Ankara'nın Haymana ilçesi Balçıkhisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.K kontrolünde kum yüklü kamyon, yağışın etkisi ile kontrolden çıkarak yola devrildi. Olayın ardından araç içerisinden çıkartılamayan şoföre ilk müdahale çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarılabilen Ş.K, ambulans ile en yakın hastaneye sevk edildi. Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA