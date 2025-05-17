Haymana\'da Kurtlar Çiftlikteki 92 Kuzuyu Telef Etti

Ankara'nın Haymana ilçesinde gece saatlerinde bir çiftliğe giren kurtlar, 92 kuzuyu telef etti.

Edinilen bilgilere göre, Dereköy Mahallesi'nde İshak Yavuz'a ait bir çiftliğe gece saatlerinde giren kurtlar, kuzulara saldırdı. Sürüdeki 153 kuzudan 92'si telef oldu. Sabah saatlerinde kuzularının telef olduğunu gören Yavuz, durumu jandarma ve belediye ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili tutanak tutulduktan sonra belediye ekipleri tarafından telef olan hayvanlar gömülerek, bölge güvenli hale getirildi. - ANKARA