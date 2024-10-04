Helene Kasırgası Can Kayıplarını Artırdı - Son Dakika
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Helene Kasırgası Can Kayıplarını Artırdı

Helene Kasırgası Can Kayıplarını Artırdı

Helene Kasırgası, ABD'de 6 eyalette 214 can kaybına yol açarak büyük yıkıma neden oldu.

04.10.2024 10:33
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ABD'de Helene Kasırgası nedeniyle 6 eyalette hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletinde geçtiğimiz hafta kategori 4 seviyesinde karaya çıkan Helene Kasırgası nedeniyle can kaybı artıyor. Kasırganın etkili olduğu Florida, Georgia, Virginia, Tennessee, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinde toplam can kaybı 214'e yükseldi. Kuzey Carolina'da 108, Güney Karolina'da 41, Georgia'da 33, Florida'da 19, Tennessee'de 11, Virginia'da ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

Helene, 2005 yılında bin 392 kişinin ölümüne yol açan Katrina Kasırgası'ndan bu yana ABD'yi vuran en ölümcül kasırga oldu.

Kuzey Carolina'da 200'den fazla kişi kayıp

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre kasırgadan en çok etkilenen Kuzey Karolina'da 40 binden fazla kişi afet yardımı için başvuruda bulundu. Federal Acil Durum Yönetim Ajansı eyaletteki afetzedelere 6.2 milyon dolardan fazla ödeme yaptı. Kuzey Carolina polisi eyalette 200'den fazla kişinin kayıp durumda olduğu belirtti.

"Altyapısının tamamen yeniden inşası için milyarlarca dolara ihtiyaç duyulacak"

Kuzey Carolina Eyalet Valisi Roy Cooper ise kasırganın yollarda, köprülerde ve su sisteminde "tam bir yıkıma" yol açtığını vurguladı. Cooper, "Şu anda odak noktamız, ihtiyaç malzemeleri, tıbbi yardım ve kamu hizmetleri ekipleri için ana arterleri onarmak" diye konuştu. Bölgenin altyapısının tamamen yeniden inşası için milyarlarca dolara ihtiyaç duyulacağını belirten Cooper, "Bu tür yıkımların artık gerçek bir ihtimal olduğunu anlayarak daha dayanıklı bir şekilde yeniden inşa etmemiz gerekiyor" dedi. Cooper, binden fazla Ulusal Muhafız askeri ve 32 uçağın günlük yardım malzemesi ulaştırdığını, hükümetin afet bölgesine gıda ve su gönderdiğini söyledi. Eyalet genelinde kayıplar için arama ve kurtarma çalışmalarının halen sürdüğünü söyleyen Cooper, toparlanmanın uzun vadeli bir süreç olacağını vurguladı. Cooper, "Özellikle elektrik ve su sistemlerinin çalışmaması nedeniyle insanların bir süre daha yardıma ihtiyaç duyacağını biliyoruz" şeklinde konuştu. - FLORIDA

Kaynak: İHA

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