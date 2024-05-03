Hendek'te çıkan yangında 25 civciv telef oldu - Son Dakika
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Hendek'te çıkan yangında 25 civciv telef oldu

Hendek\'te çıkan yangında 25 civciv telef oldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir binanın birinci katında çıkan yangında, kümes ısıtıcısından kaynaklı olarak yaklaşık 25 civciv telef oldu. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edilerek yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında bazı ev eşyaları da kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

03.05.2024 13:59
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 katlı binanın birinci katında kümes ısıtıcısından kaynaklı olduğu değerlendirilen yangında yaklaşık 25 civciv telef oldu.

Yeni Mahalle Beştepeler Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında B.İ.'nin kiracı olduğu dairenin balkonunda kümes ısıtıcısından kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangında yaklaşık 25 civciv telef olurken bazı ev eşyaları da kullanılamaz hale geldi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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