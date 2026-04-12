Hendek'te Düğün Salonu Kavgası: Bir Şahıs Bıçaklandı

12.04.2026 17:37
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir düğün salonunda alkol alırken çıkan kavgada orkestracı ağır yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir düğün salonunda alkol alındığı sırada çıkan kavgada, iş yerinde orkestracı olarak çalışan şahıs bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından inceleme başlatan ekipler, firar eden şüphelileri suç aletiyle birlikte yakaladı.

Olay, dün gece saatlerinde Nuriye Mahallesi Küçük Sanayi bölgesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün salonu sahibi H.S. ve arkadaşları iş yerinde alkol aldıkları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerinde orkestracı olarak görev yapan H.T. (35), vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklanan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kavga sırasında salonda bulunan şahısların H.S. (iş yeri sahibi), E.A.F. (iş yeri sahibinin akrabası), M.K. (vale) ve U.G. olduğunu tespit etti.

Yakalanan M.K., ilk ifadesinde bıçaklama eylemini E.A.F. isimli şahsın gerçekleştirdiğini söyledi. Ekipler, iş yeri sahibi H.S. ile olayın faili olduğu değerlendirilen E.A.F.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda olayda kullanılan suç aleti bıçak da ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Hendek, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
