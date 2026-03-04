Hendek'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Hendek'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Hendek\'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu
04.03.2026 15:57
Hendek'te bir araçta 1460 silah parçası ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde durdurulan araçta zulalanmış halde bin 460 adet silah parçası ele geçirildi.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde N.K. isimli şahsın silah kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli, kullandığı araçla birlikte Hendek ilçesi Anadolu Otoyolu gişelerinde yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda arka iki kapıya zulalanmış halde; 55 adet sürgü kapağı, 52 adet namlu, 46 adet sürgü tutucu, 45 adet icra mili ve yayı, 45 adet sürgü arka kapağı, 50 adet sürgü tutucu yayı, 44 adet gez, 74 adet arpacık, 235 adet silah mili, 44 adet iğne, 45 adet silah seri numarası, 42 adet gövde mandalı, 248 adet yay, 46 adet silah pimi, 45 adet kovan atıcı, 44 adet tetik kolu, 63 adet şarjör sabitleme klipsi, 55 adet sürgü tırnağı, 45 adet tetik, 44 adet tetik mekanizma metal bileşeni, 47 adet tetik mekanizma plastik bileşeni, 45 adet korkuluk ve 1 adet şarjör olmak üzere toplam bin 460 adet silah parçası ele geçirildi. Ele geçirilen silah parçalarıyla 55 adet tabanca yapılabileceği anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli N.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

