Hendek'te Yağış Sebebiyle Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

3.Sayfa

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda 3 araç zincirleme kazaya karışırken, 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hendek ilçesi Çakallık Mahallesi Gökçekol rampası üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. idaresindeki 54 AFP 536 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen 81 ED 312 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan otomobil, S.A. idaresindeki 54 AHN 588 plakalı otomobille çarpıştı. Zincirleme kazada H.A., S.A., Ş.N.A., C.K., S.A. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, Sakarya Arama Kurtarma (SAKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçlarından kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA