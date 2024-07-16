Hendek'teki kavgada hayatını kaybeden gencin ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Hendek'teki kavgada hayatını kaybeden gencin ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan kavgada hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin olayın şüphelisi ve kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı. Kavga sonucunda bıçaklanan genç, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheliler, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

16.07.2024 21:22
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan kavgada hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin olayın şüphelisi ve kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı.

Kavga, Başpınar Mahallesi'nde 13 Temmuz günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Efe (24), B.K.G. (24), C.C.D. (22) ve Okan Ç. (22) isimli dört arkadaş ile R.A. (40) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga esnasında R.A. tarafından göğsünden bıçaklanan Yunus Efe kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Efe, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yunus Efe'yi bıçaklayan R.A. ile olaya karışan B.K.G., C.C.D. ve Okan Ç. polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, Hendek, Kavga, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hendek'teki kavgada hayatını kaybeden gencin ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hendek'teki kavgada hayatını kaybeden gencin ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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