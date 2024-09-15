Hendek'teki Oba Makarna Fabrikasında Patlama: 12 Yaralı Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hendek'teki Oba Makarna Fabrikasında Patlama: 12 Yaralı Hastaneye Sevk Edildi

Hendek\'teki Oba Makarna Fabrikasında Patlama: 12 Yaralı Hastaneye Sevk Edildi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hendek'teki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 12 işçinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediyor.

15.09.2024 14:41  Güncelleme: 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hendek'teki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin 12 işçinin hastaneye sevk edildiğini ifade ederek, ayakta tedavi olanlarla birlikte yaralı sayısının artabileceğine dikkat çekti. Başkan Alemdar, "Patlamayla birlikte yangın başlamış. Bizim de içeriye girmemizi engelleyen yangın. Bir an önce yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz" dedi.

Yusuf Alemdar, Hendek'te bulunan Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yusuf Alemdar, "Şuanda bizim bilgimiz, içerden çıkarmış olduğumuz, ambulanslarla taşıdığımız 12 yaralımız var. Dışarıdan patlamayla birlikte etrafta, ayakta tedavi edilen yaralılarla belki sayı 20'dir ama içeriden çıkardığımız, ambulansla sevk ettiğimiz 12 yaralımız var" dedi.

"Ayakta tedavi olanlarla birlikte sayı daha fazla olabilir"

Ekiplerin müdahalelerinin sürdüğünü ifade eden Alemdar, "Arkadaşlarımızın çalışması devam ediyor. Bunların içerisinde yangından etkilenen, patlamanın sonucunda yaralanmış olanlar var, hastanelerimize sevk ediyoruz. Şuana kadar görmüş olduğumuz yanmalar var. Bunlarla ilgili de ilk tespitlerimize göre ciddi bir şey yok ama hastaneye gidildiğinde daha net bilgi alacağız. Ambulansla gönderdiğimiz 12 ama etrafta, ayakta tedavi olanlarla birlikte sayı daha fazla olabilir" diye konuştu.

"Bizim de içeriye girmemizi engelleyen yangın"

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, patlamanın fabrikanın çatısında meydana geldiğini belirterek, "Patlamayla birlikte yangın başlamış. Bizim de içeriye girmemizi engelleyen yangın. Bir an önce yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Kontrol altına aldığımız yerlerden içeriye girip, kardeşlerimizi kurtarmaya çalışıyoruz. İtfaiye, sağlık, AFAD, emniyet, jandarma personelimizin tamamı burada. Patlama anında içeriden kaçanlar, kalanlar olmuş. Şuan da net bir sayı veremiyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yusuf Alemdar, Olaylar, sakarya, 3-sayfa, Sağlık, Hendek, Kaza, Oba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hendek'teki Oba Makarna Fabrikasında Patlama: 12 Yaralı Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
21:36 Görüntüler de iddia da vahim Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 00:56:48. #1.12#
SON DAKİKA: Hendek'teki Oba Makarna Fabrikasında Patlama: 12 Yaralı Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement