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HES kanalına düşen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Ekipler cenazeyi çıkartmak için seferber oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, kontrolden çıkarak HES kanalı içerisine düşüp ters dönen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi uzun uğraşlar sonucu çıkarılabildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu üzerinde bulunan Börgenek köyü yakınlarındaki bir HES kanalının yanından geçen yolda Ömer Alan idaresindeki 02 AEJ 929 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala yuvarlandı. Kanal içerisinde ters dönen kamyonu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Vatandaşlar aynı zamanda ekipler gelene kadar suya atlayarak sürücüyü kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar yaptıkları bütün müdahalelere rağmen sürücüye ulaşamadı. Daha sonra olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekipleri vinç yardımıyla kamyonun kaldırılmasıyla sürücüye ulaştı. Kamyon içerisinde sıkışan Alan'ın cenazesi dalgıç ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Alan'ın cansız bedeni dalgıç ekiplerince sulama kanalından çıkarılarak ambulansa alındı. Sürücü Ömer Alan'ın cenazesi daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.