Heybeliada'da Mahsur Kalan Yaşlı Adam Kurtarıldı - Son Dakika
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Heybeliada'da Mahsur Kalan Yaşlı Adam Kurtarıldı

Heybeliada\'da Mahsur Kalan Yaşlı Adam Kurtarıldı
16.07.2026 17:47
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Sahil Güvenlik ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan 69 yaşındaki adamı başarılı bir operasyonla kurtardı.

İstanbul'un Adalar ilçesine bağlı Heybeliada'da ormanlık alandan sahil şeridine inmeye çalışırken düşerek kayalıklarda mahsur kalan yaşlı adam, Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay 13 Temmuz saat 22.00 sularında Heybeliada Alman Koyu bölgesinde meydana geldi. Ormanlık alandan deniz kıyısına doğru inmek isteyen H.S.O. (69), sarp ve kayalık bölgede düşerek yaralandı. Karanlığın çökmesiyle birlikte denize sıfır noktadaki kayalıklarda mahsur kalan yaşlı adamın imdadına Adalar Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Gelen ihbar üzerine derhal harekete geçen ekipler, kısa sürede olay yerine intikal etti. Karadan ulaşımın son derece zor olduğu bölgeye denizden müdahale eden Adalar Sahil Güvenlik ekipleri, el fenerleri ve projektörler yardımıyla yaralı şahsın yerini tespit etti. Sığ ve kayalık bölgeye ana gemiyle yanaşmanın tehlikeli olması nedeniyle ekipler şişme lastik bot vasıtasıyla kayalıklara ulaştı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu mahsur kaldığı yerden alınan H.S.O., güvenli şekilde Sahil Güvenlik gemisine transfer edildi. Gemide bulunan Sahil Güvenlik personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı vatandaşın bilincinin açık ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

Başarılı tıbbi tahliye operasyonunun ardından H.S.O., saat 23.00 sularında Heybeliada Şehir Hatları İskelesi'ne getirildi. Yaralı vatandaş, iskelede hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Heybeliada'da Mahsur Kalan Yaşlı Adam Kurtarıldı - Son Dakika

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