Heyelandan saniyelerle kurtuldu! O anlar saniye saniye kameralarda

Artvin- Şavşat karayolundaki heyelandan sonra yeni görüntüler ortaya çıktı. Heyelan anında geçen araç kameralara yansıdı. Artvin-Şavşat Karayolu'nun 25. kilometresinde meydana gelen heyelan anı saniye saniye kameraya yansıdı. Yamaçtan düşen toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü.

SANİYELERLE KURTULDU

Heyelanı fark eden sürücüler durmak sorunda kalırken, bir araç saniyelerle kurtuldu. O anlar ise başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.

KARAYOLU KAPANDI

Öte yandanyamaçta meydana gelen heyelanda, düşen irili ufaklı kaya parçaları kara yolunu ulaşıma kapattı. Heyelan anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları kara yoluna aktı. Metrelerce yükseklikten düşen taş parçaları nedeniyle çevre toz bulutuyla kaplandı. Ulaşıma kapanan kara yolunda araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı.