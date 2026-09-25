Hezarfen kalkışlı AYJET uçağı Tekirdağ'da zorunlu iniş yaptı, 2 pilotun durumu iyi

Hezarfen kalkışlı AYJET uçağı Tekirdağ'da zorunlu iniş yaptı, 2 pilotun durumu iyiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AYJET'e ait TC-AJI tescilli eğitim uçağı, Hezarfen kalkış ve varışlı uçuşu sırasında Tekirdağ civarında zorunlu iniş yaptı. İlk bilgilere göre uçaktaki 2 pilotun sağlık durumu iyi, uçakta kırım yok ve DHMİ geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Tekirdağ'da AYJET'e ait eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı.
AYJET'e ait TC-AJI tescilli eğitim uçağı, Hezarfen kalkış ve varışlı uçuşu sırasında Tekirdağ civarında zorunlu iniş yaptı. Edinilen ilk bilgilere göre, uçakta bulunan 2 pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu ve uçakta herhangi bir kırım meydana gelmediği tespit edildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pilotlarımıza ve AYJET ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
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