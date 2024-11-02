Hilvan'da Aileler Arasında Silahlı Kavga

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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Hilvan ilçesine bağlı Yeni Mahallede meydana ageldi. İki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kavgada yaralanan Yılmaz Atakaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA