Hindistan\'da 12 Yaşındaki Çocuk, Akıllıca Hamlesi ile Leoparı Tuzağa Düşürerek Faciayı Önledi

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Hindistan'da 12 yaşındaki 12 yaşındaki Mohit, akıllıca bir hareketle yanından geçen leoparı tuzağa düşürerek olası bir faciayı önledi. İnternet üzerinden görüntülerin yayınlanmasından sonra Mohit, kahraman ilan edildi.

Görüntülerde, çocuğun kapıya bakan bir koltukta telefonuna dalmış halde olduğu görülüyor. O sırada, büyük bir leopar düğün salonu ofisi olduğu belirtilen ofisin kapısından girerken Mohit'i fark etmedi.

Kaplanı, fark eden Mohit, sessizce ve kaplana fark ettirmeden koltuğundan kalkıp kapıya doğru sakin bir şekilde gidip kaplanın üzerine kapıyı kapattı.

Times of India'ya konuşan Mohit şunları söyledi:

"Leopar çok yakındı. Leoparla benim aramda neredeyse hiç mesafe yoktu. Korkmuştum, ama sessizce koltuktan indim ve kapıya doğru gittim . Ardımdan kapıyı kapattım.'

Mohit, leoaparın üzerine kapıyı kapatarak büyük bir faciayı önlerken, çağrılan orman yetkilileri, Leoparı uyuşturarak hiç bir zarar vermeden vahşi doğaya geri bıraktı.

İşletme sahibine göre, beş yaşındaki erkek leoparın daha önce gün içinde görüldüğü ve polis ve orman yetkilileri tarafından aranıyordu.