Hindistan'da AN-32 Uçağı Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hindistan'da AN-32 Uçağı Düştü

13.06.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Assam eyaletinde Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 nakliye uçağı düştü. Soruşturma başladı.

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 nakliye uçağı, Assam eyaletinde düştü. Can kaybına olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hindistan'ın Assam eyaletinde Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 nakliye uçağı, Jorhat bölgesindeki üsse iniş yapmaya çalıştığı sırada düştü. Kazanın ardından yangın çıktı. Bölgeye acil durum ekipleri gönderildi. Bölgede genellikle kargo ve malzeme taşımak için kullanılan çift motorlu turboprop askeri nakliye uçağının düşme nedeni henüz bilinmezken, Hindistan Hava Kuvvetleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Can kaybı ve yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

Acil Durum, Hindistan, Güvenlik, 3. Sayfa, Assam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da AN-32 Uçağı Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
130 Yıl Sonra Yitik Lale Bulundu 130 Yıl Sonra Yitik Lale Bulundu
e-Devlet’te Kira Sözleşmesi Güncelleme Dönemi Başladı e-Devlet'te Kira Sözleşmesi Güncelleme Dönemi Başladı
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
Buse Terim’den dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Bacak bacak üstüne atamıyoruz Buse Terim'den dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Bacak bacak üstüne atamıyoruz
Trafikte yol kesen Cumhuriyet Savcısı hakkında soruşturma Trafikte yol kesen Cumhuriyet Savcısı hakkında soruşturma
Süperstar bile yalnız Hayranlarına içini döktü Süperstar bile yalnız! Hayranlarına içini döktü

12:54
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...
12:15
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
12:08
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel’in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka
11:50
12. Yargı Paketi’nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
11:43
Avustralya’dan Türkiye’yi kızdıran sözler Milli Takım’dan anında yanıt geldi
Avustralya'dan Türkiye'yi kızdıran sözler! Milli Takım'dan anında yanıt geldi
11:04
Naci Görür’den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 13:11:01. #.0.4#
SON DAKİKA: Hindistan'da AN-32 Uçağı Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.