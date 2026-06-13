Hindistan'da AN-32 Uçağı Düştü

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 nakliye uçağı, Assam eyaletinde düştü. Can kaybına olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hindistan'ın Assam eyaletinde Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 nakliye uçağı, Jorhat bölgesindeki üsse iniş yapmaya çalıştığı sırada düştü. Kazanın ardından yangın çıktı. Bölgeye acil durum ekipleri gönderildi. Bölgede genellikle kargo ve malzeme taşımak için kullanılan çift motorlu turboprop askeri nakliye uçağının düşme nedeni henüz bilinmezken, Hindistan Hava Kuvvetleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Can kaybı ve yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - YENİ DELHİ