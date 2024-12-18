Hindistan'da Feribota Sürat Teknesi Çarptı: 13 Ölü

3.Sayfa

Hindistan'da donanmaya ait sürat teknesinin yolcu taşıyan feribota çarpması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yer alan Mumbai'de donanmaya ait sürat teknesi, yolcu taşıyan feribota çarptı. Kazada, 3'ü donanma personeli olmak üzere toplam 13 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, feribotta 100'den fazla yolcunun bulunduğunu ve Elephanta Adaları'ndan Hindistan Geçidi'ne gittiğini aktardı. Kazadan 99 kişinin sağ olarak kurtarıldığını ifade eden yetkililer, kayıp kişiler için arama-kurtarma çalışması başlatıldığını belirtti.

Donanma tarafından yapılan açıklamada, sürat teknesinin test sürüşünde olduğu ve motor arızası nedeniyle kontrolü kaybettiği aktarıldı. - YENİ DELHİ