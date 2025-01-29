Hindistan'da Sis Nedeniyle Zincirleme Kazalar

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Hindistan'da sis nedeniyle iki farklı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında yaklaşık 60 araç birbirine girdi. Kazalarda 6 kişi yaralandı.

Hindistan'da etkili olan sis nedeniyle Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Ghaziabad'daki Delhi Meerut Otoyolu ve Doğu Çevre Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Delhi Meerut Otoyolu'ndaki kazada yaklaşık 35 araç birbirine girerken, 5 kişi yaralandı. Doğu Çevre Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ise yaklaşık 25 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Söz konusu otoyollarda trafik aksarken, kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor. - YENİ DELHİ