Hırsız, Tüfek ve Fenerle Soyma Anları Kamerada - Son Dakika
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Hırsız, Tüfek ve Fenerle Soyma Anları Kamerada

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Antalya'da hırsız, cep telefonunu fener yapıp havalı tüfekle iş yerini soydue. Görüntüler kaydedildi.

11.12.2024 12:52
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Operasyona gider gibi hırsızlık yaptı...O anlar kamerada

Cep telefonunu fener yapıp elinde havalı tüfekle iş yerini soydu

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

ANTALYA - Antalya'da cep telefonunu fener yapıp elindeki havalı tüfekle iş yerini soyan hırsızlık şüphelisi anbean kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Serik ilçesi Orta Mahalledeki bir iş yerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerini açan çalışanlar dağınıklığı fark edip polise haber verdi. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliği belirsiz kişinin iş yerinin arka kısmındaki pencereden binaya girdiğini tespit etti. İlk belirlemelere göre iş yerinden bin lira civarında paranın çalındığı öğrenilirken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"Çok rahat tavırları var"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan iş yeri sahibi Ahmet Emir, "Akşam saat 18.00'da iş yerimizi kapatıp gidiyoruz. Sabah saat 08.00'da da açıyoruz. Çalışanlarımız iş yerini açtıklarında içerinin darmadağınık olduğunu görüyor. Bana haber verdiler. Polis çağırdık. Güvenlik kamera görüntülerini incelediler. Şüpheli 1 saate yakın elini kolunu sallayarak iş yerimizde dolaşmış. Her yeri dağıtmış. Bulabildiği paraları almış. Çıkıp gitmiş. Bir miktar bulabildiği kadar para almış. Başka bir şey alamamış. Bereket kasamızı açmamış. Çok rahat tavırları var. Yasaklı bir madde kullandığını düşünüyorum çünkü öyle olmasa hemen işini bitirir giderdi. Bunlar bir ekip olabilir cezalandırılmalarını istiyoruz" dedi.

Cep telefonunun feneri ve tüfekle iş yerini gezdi

Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş yerine giren şüphelinin cep telefonunun el feneri ile etrafı incelediği, diğer elinde de yine iş yerine girdikten sonra aldığı havalı tüfekle dolaştığı anlar yer aldı. Rahat tavırlar sergileyen şüphelinin, elindeki telefon ile tüfeği masanın üzerine koyup, kilitli çekmeceyi açtıktan sonra bir miktar parayı alıp, tüfeği bırakarak olay yerinden ayrıldığı anlar görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hırsız, Tüfek ve Fenerle Soyma Anları Kamerada - Son Dakika

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