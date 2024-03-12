3.Sayfa

Hırsız ve dolandırıcı karı koca yakayı ele verdi

BOLU - Bolu'da çeşitli hırsızlık suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.A. ve dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunan eşi B.A. saklandıkları evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.A. ve dolandırıcılık suçundan hakkında yakalama kararı çıkan karısı B.A. polis ekipleri tarafından aranıyordu. Karı koca, Akpınar Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde çiftin yakınları çekim yapan basın mensuplarına engel olmaya çalıştı.

P.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, eşi B.A. ise para cezasına çarptırıldı.