Hırsızlık suçlusuna 23 yıl hapis

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'hırsızlık' suçundan 23 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'hırsızlık' suçundan 23 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D. (27) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan Ş.D. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ