Hırsızlık Suçundan Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık Suçundan Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

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Adıyaman'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.S. polis tarafından yakalandı.

10.04.2025 11:42
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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S. isimli şahıs, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Bahçelievler Mahallesi eski Kahta Caddesi üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyette tamamlanan işlemleri ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlanan sağlık kontrolleri sonrası Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlık Suçundan Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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