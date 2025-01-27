Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, hırsızlık suçundan 30 yıl 14 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Tekirdağ Asliye Ceza İlamat Masası tarafından hırsızlık suçundan 30 yıl 14 gün hapis cezası ile aranan şahıs E.E., emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği titiz çalışmalar sonucu 24 saat geçmeden Aydoğdu Mahallesi'nde gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Hırsızlık Zanlısı 24 Saatte Yakalandı - Son Dakika
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