Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgi göre, Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Hırsızlık Zanlısı Şanlıurfa'da Yakalandı - Son Dakika
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