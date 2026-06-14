Hırvatistan'da Tekne Kazası: 3 Ölü, 1 Kayıp - Son Dakika
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Hırvatistan'da Tekne Kazası: 3 Ölü, 1 Kayıp

14.06.2026 23:32
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Hırvatistan'da bir yolcu gemisi ile yelkenli teknenin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Hırvatistan'da yolcu gemisi ile yelkenli teknenin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

Hırvatistan'ın Split kenti açıklarında Şolta ve Braç adaları arasında 118 yolcu ve 7 mürettebat ile seyreden yerel bir işletmeye ait yolcu gemisi ile Çekya vatandaşı 8 kişiyi taşıyan Fransız bayraklı bir yelkenli tekne çarpıştı.

Öğle saatlerinde meydana gelen kaza sonucu yelkenli tekne battı; teknede bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Teknede bulunan bir kişiden ise haber alınamıyor. Teknede yer alan ve kazada yaralanan 4 Çekya vatandaşının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve Split şehrinde tedavi altına alındıkları bildirildi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, kazada hayatını kaybedenler için bir Çekya Başbakanı Andrej Babis'e taziye mesajı gönderdi.

"Batan tekne su altı dronu ile tespit edildi"

Split Liman İdaresi Başkanı Zeljko Kustera, Hırvatistan devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, kazada batan yelkenli teknenin yerinin su altı dronu ile tespit edildiğini söyledi. Yelkenli teknede bulunan yolculardan birinin ifadesine göre kazada kaybolan kişinin teknenin içinde olduğu ve yelkenli tekneyle birlikte battığını düşündüklerini söyleyen Kustera, "Ancak bu kesinleşmiş bilgi değil ve sadece şu anki değerlendirmemiz bu yönde" ifadelerini kullandı.

Kustera, batan teknenin 50 metreden daha derin bir noktada bulunduğunu ve tekneyi su yüzeyine çıkarma operasyonunun yarın sabah başlayacağını söyledi. - ZAGREB

Kaynak: İHA

Hırvatistan, Denizcilik, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırvatistan'da Tekne Kazası: 3 Ölü, 1 Kayıp - Son Dakika

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