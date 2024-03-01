Hisarcık'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Hisarcık'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Hisarcık\'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde alınacak güvenlik tedbirlerinin görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçe merkezi ve köylerde seçimlerin huzur ve güven içerisinde demokratik bir şekilde yapılması için alınan tedbir ve önlemler değerlendirildi.

01.03.2024 12:53  Güncelleme: 12:57
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde alınacak güvenlik tedbirlerinin görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakam İsmail Tosun başkanlığında Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu toplantı salonunda yapılan toplantıya, Belediye Başkan adayları, siyasi partilerin ilçe başkanları, kolluk kuvveti amirleri katıldı.

Toplantıda, ilçe merkezi ve köylerde seçimlerin huzur ve güven içerisinde demokratik bir şekilde yapılması için alınan tedbir ve önlemler değerlendirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hisarcık'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hisarcık'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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