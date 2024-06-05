Hisarcık'ta otluk alanda çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü - Son Dakika
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Hisarcık'ta otluk alanda çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Beyköy'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

05.06.2024 17:34
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Beyköy'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Beyköy'de Köy Altı mevkiinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaklaşık bir dekar alanda etkili olan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hisarcık'ta otluk alanda çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hisarcık'ta otluk alanda çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü - Son Dakika
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