Hisarcık'ta otluk alanda çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Beyköy'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Beyköy'de Köy Altı mevkiinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaklaşık bir dekar alanda etkili olan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA