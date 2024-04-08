Hisarcık'ta Türk Polis Teşkilatının 179. yılı kutlandı - Son Dakika
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Hisarcık'ta Türk Polis Teşkilatının 179. yılı kutlandı

Hisarcık\'ta Türk Polis Teşkilatının 179. yılı kutlandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler, çelenk sunumu ve ziyaretlerle başladı. Kaymakam İsmail Tosun, teşkilat mensuplarını kutlayarak şehit ve gazi polisleri anma duygularını dile getirdi.

08.04.2024 15:36
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 179. yılı etkinlikleri Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık'ın çelenk sunmasıyla başladı. Amir Istık, İlçe Emniyet Amirliği personeli ile birlikte Kaymakam İsmail Tosun'u makamında ziyaret ederek çiçek sundu. Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümlerini kutlayan Kaymakam Tosun," İlçemizin huzur ve güvenliğinin sağlanması konusunda üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı tüm teşkilat mensuplarımızın 179. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Ayrıca görevi başında şehit düşen polislerimizi rahmetle ve minnetle, gazi olanları şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hisarcık'ta Türk Polis Teşkilatının 179. yılı kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hisarcık'ta Türk Polis Teşkilatının 179. yılı kutlandı - Son Dakika
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