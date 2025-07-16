Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu - Son Dakika
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Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu

Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu
16.07.2025 14:49  Güncelleme: 14:46
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Ünlü İngiliz oyuncu Emma Watson, 30 mil hız sınırının olduğu bölgede 38 mil hızla giderken yakalandı ve 6 ay süreyle sürücü belgesi cezası aldı. Bu, son iki yıl içinde aldığı dördüncü trafik cezası oldu. Watson, mahkemenin verdiği karar doğrultusunda 28 gün içinde toplam 1.044 sterlin para cezası ödeyecek. Aynı gün, aynı mahkemede başka bir Harry Potter oyuncusu Zoë Wanamaker da sürücü belgesi cezası aldı.

Ünlü İngiliz oyuncu Emma Watson, 30 mil hız sınırının olduğu bölgede 38 mil hızla giderken yakalandı ve 6 ay süreyle sürücü belgesi cezası aldı.

35 yaşındaki Harry Potter yıldızı, yaklaşık 30 bin sterlin değerindeki Audi'siyle yaptığı hız ihlalinden dolayı bugün High Wycombe Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Bu, son iki yıl içinde dördüncü trafik cezası oldu.

Daha önce 2023 Ekim, Kasım ve 2024 Ocak aylarında aldığı üç ceza ile birlikte toplam 12 ceza puanı biriktirdi ve ehliyetine 3 puan daha eklendi.

Watson, ayrıca mahkemenin verdiği karar doğrultusunda 28 gün içinde toplam 1.044 sterlin para cezası ödeyecek. Bu para cezası; suçunu kabul ettiği için verilen 660 sterlin, 264 sterlin ek ücret ve 120 sterlin mahkeme masrafından oluşuyor.

Aynı gün, aynı mahkemede başka bir Harry Potter oyuncusu Zoë Wanamaker da sürücü belgesi cezası aldı. İlk filmde Quidditch hakemi Madam Hooch'u canlandıran 77 yaşındaki Wanamaker, Wiltshire'da 40 mil hız sınırı olan bir yolda 46 mil hızla giderken yakalandı.

Emma Watson'ın hız ihlali, Oxford Üniversitesi'nde doktora eğitimi aldığı şehirde, hız sınırının sıkı olduğu bir yolda hız kamerası tarafından tespit edildi. Olay sırasında Watson, yaklaşık 30 bin sterlin değerindeki Audi S3 model aracını kullanıyordu.

Bu, Watson'ın trafik sorunlarıyla ilk kez karşılaşışı değil. Geçen yıl Şubat ayında, Stratford-upon- Avon'daki Rose and Crown adlı bir pub'ın önüne yanlış park ettiği için arabası polis tarafından çekilmişti. Araç, otopark girişini kapattığı için pizza restoranı yöneticisinin arabası yaklaşık 3 saat içeride kalmıştı.

12 saatlik uzun bir mesai sonrası aracını bulamayan yönetici, arabanın sahibini bulamayınca polise haber vermek zorunda kalmıştı.

Emma Watson, İngiltere, Sterlin, trafik, Son Dakika

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