Hizbullah Destekçileri Sokaklarda

Hizbullah destekçileri, Lübnan kabinesinin "silahsızlandırılma" kararına tepki gösterdi. Hizbullah destekçileri, kabinenin Hizbullah da dahil olmak üzere ülkedeki devlet dışı tüm silahlı grupların silahsızlandırılmasına yönelik ABD teklifini onaylamasının ardından sokaklara döküldü. Hizbullah destekçileri, Lübnan genelinde motosikletlerle konvoylar düzenledi.

Lübnan kabinesi, ABD'nin İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması ve Lübnan'ın güneyinde halen işgal altında tuttuğu beş noktadan askerlerini çekmesi karşılığında Hizbullah da dahil olmak üzere ülkedeki devlet dışı tüm silahlı grupların silahsızlandırılması teklifini içeren 4 aşamalı planı onaylamıştı.

Hizbullah lideri Naim Kasım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD'nin önerisini reddederek, bunun Lübnan'ı İsrail'e karşı savunmasız bırakacağını savunmuştu. - BEYRUT