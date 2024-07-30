Hizbullah lideri Nasrallah'ın danışmanı İsrail saldırısından sağ kurtuldu - Son Dakika
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Hizbullah lideri Nasrallah'ın danışmanı İsrail saldırısından sağ kurtuldu

Hizbullah lideri Nasrallah\'ın danışmanı İsrail saldırısından sağ kurtuldu

Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Nasrallah'ın danışmanlarından Fuad Shukr'un sağ kurtulduğunu ve saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

30.07.2024 21:38
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Lübnanlı güvenlik kaynakları, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısından sağ kurtulduğunu, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hedef aldığı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un saldırıdan sağ kurtulduğunu açıkladı. Güvenlik kaynakları, ayrıca saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Birkaç yıl önce Hizbullah'ın hassas füze projesinin komutanı olarak atanan Shukr, 1983'te Beyrut'ta ABD'ye ait askeri üsse düzenlenen bombalı saldırıdaki rolü nedeniyle ABD tarafından arananlar listesinde yer alıyor. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Hasan Nasrallah, Lübnan, Beyrut, İsrail, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hizbullah lideri Nasrallah'ın danışmanı İsrail saldırısından sağ kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hizbullah lideri Nasrallah'ın danışmanı İsrail saldırısından sağ kurtuldu - Son Dakika
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