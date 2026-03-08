Hizbullah Saldırısında 2 İsrailli Asker Öldü - Son Dakika
Hizbullah Saldırısında 2 İsrailli Asker Öldü

08.03.2026 16:49
Lübnan'da Hizbullah'ın düzenlediği saldırıda 2 İsrail askeri yaşamını yitirdi, bir subay yaralandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyinde Hizbullah güçleri tarafından düzenlenen karşı saldırıda 2 askerin öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'da yoğun saldırılarını sürdürürken, Hizbullah güçleriyle de karşı karşıya geliyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, bugün erken saatlerde Lübnan'ın güneyinde Hizbullah güçleri tarafından düzenlenen karşı saldırıda 2 askerin öldüğü bildirildi.

Açıklamaya göre olay, Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırında bulunan bir ordu karakolu yakınında meydana geldi. Bölgede yürütülen operasyonlar sırasında bir Puma zırhlı personel taşıyıcısı sıkıştı ve ilerleyemedi. Bunun üzerine İsrail ordusu, aracı kurtarmak için başka bir Puma zırhlı personel taşıyıcısı ve iki D9 zırhlı buldozer gönderdi. Olay yerine gelen D9 buldozerlerden biri henüz belirlenmeyen bir mühimmatla vuruldu. Saldırının ardından çıkan yangında iki asker hayatını kaybetti. Olayda ayrıca bir subay da hafif yaralandı.

Hayatını kaybeden askerlerden birinin adı Başçavuş Maher Khata olarak bildirilirken, diğer askerin bilgileri henüz duyurulmadı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Lübnan, İsrail, Son Dakika

