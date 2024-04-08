Hızını alamayan araç aydınlatma direğine çarptı...O anlar kamerada
Kırıkkale'deki trafik kazaları kamerada
KIRIKKALE - Kırıkkale'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca görüntülendi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, meydana gelen bazı trafik kazalarının, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedilen görüntülerini paylaştı. Şehir merkezindeki kavşaklarda neticesinde meydana gelen kazalar, aşırı hız ve dikkatsizliğin tehlikesini göz önüne serdi. Tarım Kavşağı'nda meydana gelen kazada, hızını alamayan hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptığı görüntülendi. Kıbrıs Caddesi'ndeki kazada ise iki otomobilin kafa kafaya çarpışması kaydedildi. Güvenlik kamerasına takılan diğer bir kazada da Özuğurlu Kavşağı'ndan dönen otomobile, başka bir otomobilin çarptığı görülüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü, "Trafik kuralları güvenliğimizin anahtarı, hayatımızın teminatıdır" notunu da paylaşarak sürücüleri uyardı.
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Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 2 bin 445 kişi sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda, 8 aranan şahıs yakalanırken, 2 şahıs tutuklanma kararıyla cezaevine gönderildi. Ayrıca, 19 kişiye yoklama kaçağı oldukları gerekçesiyle tebligat yapıldı ve 3 motosiklet trafikten men edildi. Denetimler sırasında yapılan aramalarda; 1 tabanca, 2 şarjör, 2 tüfek, 1 motosiklet, 75 gram kannabinoid, 4 gram esrar, 63 adet captagon hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri olayla ilgili olarak A.A. ve B.A. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan bir otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada bulunan 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Ağcaalan köyünde bir evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
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