Hizmet-İş Sendikası, Altındağ Belediyesi Önünde Eylem Düzenledi

Hizmet-İş Sendika üyeleri Altındağ Belediyesi önünde eylem yaptı

ANKARA - Altındağ Belediyesi önünde bir araya gelen Hizmet-İş Sendika üyeleri basın açıklaması yaptı. Üyeler, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'yi protesto etti.

Hizmet-İş, Altındağ Belediyesi'nden çıkarılan işçiler üzerine belediyenin önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, "Altındağ Belediyesinin uzlaşmaz tavrı nedeniyle 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu gereğince sendikamız tarafından grev kararı alınmak zorunda kalınmıştır" ifadesini kullandı.

"Altındağ Belediyesi Ramazan ayında istifa etmeyen 46 üyemizi işten çıkarmıştır"

Ersoy, "Altındağ Belediyesine yaptığımız 'Gelin masada anlaşalım. Hayat pahalılığı karşısında zor günler geçiren emekçilerin hakkını verelim' çağrımız karşılık görmemiştir. Ne yazık ki onurlu bir dönüşte olmamıştır. Altındağ Belediyesi iş vereni, gece gündüz demeden Altındağ halkına hizmet eden emekçilerin hakkını vermek yerine sendikamızdan üyelerimizin istifa etmeye zorlamış, çalışanlara baskı, mobing ve sürgün uygulamıştır. İstifayı kabul etmeyenlerin maaşını kesmiştir. En sonunda ise Ramazan ayında istifa etmeyen 46 üyemizi işten çıkarmıştır" diye konuştu.

"Altındağ Belediyesinin üyelerimize dayattığı sefalet ücretlerini kabul etmedik"

Ersoy, konuşmasına şöyle devam etti:

"Altındağ Belediyesinin üyelerimize dayattığı sefalet ücretlerini bugüne kadar kabul etmedik bundan sonra da kabul etmeyeceğiz. Altındağ Belediyesi tarafından üyelerimizin önüne konulan dayatma bir ücret değil, emekçinin onuruna, ekmeğine ve çocuklarının geleceğine vurulmak istenen bir prangadır. Reva görülen ücretler ne vicdana sığar ne de insanlık onuruna. Bu ücretlerle bırakın insanca yaşamayı evlatlarımızın karınlarını doyurmakta mümkün değildir. Bir çocuğun defterini almak, sofrasına çorba koymak bile hayal olmuştur.