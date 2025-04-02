Hollywood\'un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti

Heat, Top Gun, The Saint, Batman Forever gibi başarılı yapımlarda yer alan Val Kilmer 65 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kilmer'a 2014 yılında gırtlak kanseri teşhisi konulmuş, ardından trakeostomi dahil bir dizi cerrahi işlem geçirmişti. Yaşanan bu süreç, oyuncunun konuşma yetisini önemli ölçüde etkilemişti.

Ünlü aktörün ölüm haberini kızı Mercedes Kilmer, New York Times'a yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamaya göre Kilmer'in ölüm nedeni zatürreye bağlı komplikasyonlardı.

HOLLYWOOD'A İZ BIRAKAN BİR KARİYER

Kariyerine tiyatro sahnesinde başlayan Val Kilmer, 1980'lerin ortalarından itibaren Hollywood'un en parlak yıldızlarından biri haline geldi. Top Gun (1986) filmindeki Iceman rolüyle büyük çıkış yakalayan oyuncu, 1995 yapımı Batman Forever filminde Batman/ Bruce Wayne karakterine hayat vererek bir jenerasyonun hafızasına kazındı.

Sinema tarihine damga vuran performanslarından biri de 1991 yapımı The Doors filminde canlandırdığı Jim Morrison karakteriydi. Efsanevi rock yıldızına olan benzerliği ve başarılı oyunculuğu, onu kariyerinin zirvesine taşıdı.