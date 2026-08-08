Hopa'da Denizde Şüpheli Araç Alarmı

Artvin'in Hopa ilçesinde deniz üzerinde insansız deniz aracı görüldüğü yönündeki ihbar, ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Hopa Limanı ile Esenkıyı mevkii açıklarında insansız deniz aracı bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Aracın kıyıya yakın olduğu değerlendirilmesi üzerine güvenlik tedbirleri artırıldı.

Tedbir amacıyla Kemalpaşa-Hopa arasındaki uluslararası karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İnsansız deniz aracının niteliği, nereden geldiği ve bölgedeki güvenlik çalışmalarının sonucu yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.