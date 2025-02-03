Houston'da Uçak Motoru Alev Aldı

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ABD'nin Texas eyaletindeki Houston'da bulunan George Bush Kıtalararası Havalimanı'ndan New York'a doğru kalkışa hazırlanan uçağın motorunun alev alması sonucu 104 yolcu ve 5 mürettebat tahliye edildi.

ABD'de Texas eyaletinden New York'a doğru kalkışa hazırlanan Airbus A319 tipi uçakta bulunan yolcular korku dolu anlar yaşadı. Houston şehrinde bulunan George Bush Kıtalararası Havalimanı'nın pistindeki uçağın motorunun alev alması sonucu 104 yolcu ve 5 mürettebat tahliye edildi. Unıted Havayolu Şirketi "UAL.O" tarafından yapılan açıklamada, 1382 sefer sayılı uçuşun mürettebatının motorla ilgili bir uyarı göstergesi almasının ve kalkışı henüz pistteyken durdurmasının ardından kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Açıklamada," Yolcular pistte şişme tahliye kaydırağı ile merdiven kombinasyonuyla uçaktan indirildi ve otobüsle terminale götürüldü" dedi.

ABD Federal Havacılık İdaresi, havalimanında dün yerel saatle 08.35'te sıralarında meydana gelen olayı soruşturacağını açıkladı.

ABD'de geçtiğimiz hafta 2 uçak kazası meydana gelmişti

ABD'nin başkenti Washington DC'de 30 Ocak'ta American Airlines'a ait bir yolcu uçağının Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inmeye çalışırken Sikorsky UH-60 Black Hawk tipi bir helikopter ile havada çarpışmıştı. Her iki hava aracının da Potomac Nehri'ne düşmesiyle sonuçlanan kazada toplam 67 kişi hayatını kaybetmişti.

Philadelphia şehrinde de 1 Ocak'ta 6 kişiyi taşıyan Learjet 55 tipi ambulans uçak, bilinmeyen bir nedenle yerleşim bölgesine düşmüş, uçaktaki 6 kişi ile kaza yerinde aracında bulunan 1 kişi hayatını kaybetmişti. - TEXAS