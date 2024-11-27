Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi Ogün Samast'a Alaattin Çakıcı'dan ziyaret - Son Dakika
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Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi Ogün Samast'a Alaattin Çakıcı'dan ziyaret

Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi Ogün Samast\'a Alaattin Çakıcı\'dan ziyaret

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ı ziyaret etti. Samast ve Çakıcı'nın görüşmelerine ilişkin kareler sosyal medyada yer aldı.

27.11.2024 17:04
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2007 yılında Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast, geçtiğimiz yıl şartlı salıverilme kapsamında tahliye olmuştu. Samast'ı sürpriz bir isim ziyaret etti.

ÇAKICI'DAN ZİYARET

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Trabzon ve Rize'ye giderek yaptığı ziyaret sırasından Samast ile görüştü. Trabzon'da, Rize yolu üzerindeki bir otelde bir araya gelen Çakıcı ile Samast'ın daha sonra birlikte Rize'ye gittiği öğrenildi. Görüşme öncesinde Samast'ın Çakıcı'nın elini öptüğü ve 'amca' diyerek hitap ettiği ifade edildi.

Alaattin Çakıcı, Ogün Samast, 3-sayfa, Dünya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi Ogün Samast'a Alaattin Çakıcı'dan ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Hüseyin Bozkurt:
    acımasızca organize suç örgüt lideri diye yaftaladığınız adam vatan evladıdır... 36 64 Yanıtla
  • Bülent Koca:
    dürzü dürzü ile terzi terzi ile misali ülkeye faydaları olmaz 67 11 Yanıtla
  • yasin null:
    sanki vatanın milletin şerefini namusunu kurtarmışlar gittin zavallı bi adamı öldürdün bi b*kmu oldun yani. 42 9 Yanıtla
  • Atilla Kamış:
    Hepsi katil bunların. Herkes biliyor bir iktidar ve MHP bilmiyor. 31 8 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Masum bir aile babasını vurdunuz ya büyük kabadayı oldunuz..Savunmasız birini sırtından arkasından silahla vurmak hangi mertlik tarifinde var..katiller. 30 6 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    azmettirici degil, tetikci.. ne bicim haner yapiyorsunuz 26 3 Yanıtla
  • Jafar Aliyev:
    Haberi yapan ne kadar karaktersiz bir haber üreticisi alaattin Çakıcı’ya organize suç örgütü lideri diyor ama bu devlette organize suç örgütü liderleri hepsi cezaevinde neden bu adam dışarıda o zaman hiç düşünmediniz mi ya bu haberi yapanda bir karaktersizlik var ya da belli değil 3 8 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi Ogün Samast'a Alaattin Çakıcı'dan ziyaret - Son Dakika
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