Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi Ogün Samast\'a Alaattin Çakıcı\'dan ziyaret

Jafar Aliyev:

Haberi yapan ne kadar karaktersiz bir haber üreticisi alaattin Çakıcı’ya organize suç örgütü lideri diyor ama bu devlette organize suç örgütü liderleri hepsi cezaevinde neden bu adam dışarıda o zaman hiç düşünmediniz mi ya bu haberi yapanda bir karaktersizlik var ya da belli değil