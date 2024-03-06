Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, duruşmaya katılmak üzere Trabzon Adliyesi'nden ayrıldı - Son Dakika
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Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, duruşmaya katılmak üzere Trabzon Adliyesi'nden ayrıldı

Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, duruşmaya katılmak üzere Trabzon Adliyesi\'nden ayrıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan yargılandığı davada bugün SEGBİS sistemi ile İstanbul'daki duruşmaya katılmak üzere geldiği Trabzon Adliyesi'nden ayrıldı. Samast, güvenlik gerekçesiyle Trabzon Adliyesi'nden katıldığı duruşmada eşi olmadan tek başına geldi ve adliye çıkışında hiçbir açıklama yapmadan otomobille ayrıldı.

06.03.2024 12:16
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün SEGBİS sistemi ile İstanbul'daki duruşmaya katılmak üzere geldiği Trabzon Adliyesi'nden ayrıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmak için 6 Aralık 2023 tarihindeki ilk duruşmaya Akçaabat Adliyesi'nden katılan Ogün Samast, duruşmaya bu kez güvenlik gerekçesiyle Trabzon Adliyesi'nden katıldı.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden İstanbul'daki duruşmaya SEGBİS ile katılan Samast, ilk duruşmanın aksine bu kez eşi ile değil tek başına duruşmaya geldiği görüldü. Yine kasket taktığı ve sakal bıraktığı gözlenen Samast, adliye çıkışında hiçbir açıklama yapmadan bindiği otomobil ile adliye binasından ayrıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, duruşmaya katılmak üzere Trabzon Adliyesi'nden ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, duruşmaya katılmak üzere Trabzon Adliyesi'nden ayrıldı - Son Dakika
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