'Hudutsuz Sevda' erken sezon finali yapıyor

Yaz mevsimi yaklaşırken dizilerin akıbeti de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Perşembe akşamları izleyicilerle buluşan ve final yapması beklenen "Hudutsuz Sevda" isimli dizi hakkında karar verildi.

ERKEN SEZON FİNALİ YAPACAK

Med Yapım imzalı dizi yeni sezonda da devam edecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu sene reklam sayısının düşmesi ve artan dizi maliyetlerinin toplanan reklam gelirinin altında kalması nedeniyle fenomen dizi erken sezon finali yapacak. Önümüzdeki sezon yeni bir konseptle ekran yolculuğuna devam edecek olan "Hudutsuz Sevda" 3 hafta sonra 63'üncü bölümde sezon arası verecek.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNİN KONUSU

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNİN OYUNCULARI

Deniz Can Aktaş (Halil İbrahim), Miray Daner (Zeynep), Esra Dermancıoğlu (Asiye), Burak Sevinç (Fikret Leto), Asuman Dabak (Nedime), Burak Sergen (Rızvan Leto)