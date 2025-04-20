"Hudutsuz Sevda" erken sezon finali yapıyor - Son Dakika
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"Hudutsuz Sevda" erken sezon finali yapıyor

"Hudutsuz Sevda" erken sezon finali yapıyor

Yeni sezona devam edip etmeyeceği merak konusu olan "Hudutsuz Sevda" isimli dizi için karar verildi. Dizi yeni sezonda devam edecek ancak artan maliyetlerin toplanan reklam gelirinin altında kalması nedeniyle 63'üncü bölümde erken sezon finali yapacak.

20.04.2025 11:20
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Yaz mevsimi yaklaşırken dizilerin akıbeti de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Perşembe akşamları izleyicilerle buluşan ve final yapması beklenen "Hudutsuz Sevda" isimli dizi hakkında karar verildi.

ERKEN SEZON FİNALİ YAPACAK

Med Yapım imzalı dizi yeni sezonda da devam edecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu sene reklam sayısının düşmesi ve artan dizi maliyetlerinin toplanan reklam gelirinin altında kalması nedeniyle fenomen dizi erken sezon finali yapacak. Önümüzdeki sezon yeni bir konseptle ekran yolculuğuna devam edecek olan "Hudutsuz Sevda" 3 hafta sonra 63'üncü bölümde sezon arası verecek.

'Hudutsuz Sevda' erken sezon finali yapıyor

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNİN KONUSU

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNİN OYUNCULARI

Deniz Can Aktaş (Halil İbrahim), Miray Daner (Zeynep), Esra Dermancıoğlu (Asiye), Burak Sevinç (Fikret Leto), Asuman Dabak (Nedime), Burak Sergen (Rızvan Leto)

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Son Dakika 3.Sayfa 'Hudutsuz Sevda' erken sezon finali yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Emin Aloş:
    ilk bölümleri soluksuz aksiyon dolu diziyi 2 horoz 6 tavuk yaparsanız tabii ki reklamların altında kalır Fikret 3 halil İbrahim 3 karı almış her biri dizi iyice kafayı sıyırdı gelecek sezon umarım eski aksiyon sahnelerini geri döner 20 0 Yanıtla
  • Enis Demirağ:
    Final Final Final saçma sapan hepsi artist havalı dışarda sıkar öyle herkeze sarkmak sarkında görelim bakalım 8 3 Yanıtla
  • Emrullah Aktaş:
    Tabi final yapar ilk bölümleri iyiydi sonra eş değiştirmeye başladılar dizinin senaristi gavatlastı 10 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Toplum uyandı artık son zamanlarda final yapan dizilere şahit oluyoruz artık gerçek Türk halkı bunlara fırsat vermez kolay kolay 7 3 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    son zamanlarda saçma sapan olmaya başladı 2 0 Yanıtla
  • Mk129314.:
    değişecek eş ve vuracak adam bitmiştir 2 0 Yanıtla
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