Hükümlünün ölümünde zehirlenme şüphesi - Son Dakika
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Hükümlünün ölümünde zehirlenme şüphesi

Denizli'de geçtiğimiz günlerde cezaevinde yaşanan zehirlenme olaylarının ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki mahkum tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mahkumun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

01.08.2024 21:44
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Fenalaşarak hastaneye kaldırılan hükümlünün ölümünde zehirlenme şüphesi

DENİZLİ - Denizli'de geçtiğimiz günlerde cezaevinde yaşanan zehirlenme olaylarının ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki mahkum tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mahkumun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Denizli'de 22 Temmuz Pazartesi günü Denizli Kocabaş D tipi, T tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan çok sayıda tutuklu ve hükümlü ile infaz koruma memuru yedikleri akşam yemeğinden dolayı zehirlendi. Memurlarda ve mahkumlarda görülen kusma, ishal, mide bulantısı şikayetleri üzerine cezaevine sahra hastanesi kuruldu. Durumu ağır olan mahkumlar ise ambulanslarla kentte çeşitli hastanelere sevk edildi. Cezaevinde tutuklu bulunan ve zehirlenme şikayetleri ile revire götürülen Mehmet Sorkun'un (57), tedavisi cezaevinde tamamlandı. Olayın ardından 30 Temmuz Salı günü Sorkun, tekrar rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri bulunduğu öğrenilen Sorkun, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sorkun, dün ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sorkun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Sorkun'un zehirlenmeden kaynaklı mı yoksa başka bir nedenden dolayı mı hayatını kaybettiği otopsinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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