Hürmüz Boğazı'nda ABD Ablukası - Son Dakika
Hürmüz Boğazı'nda ABD Ablukası

Hürmüz Boğazı\'nda ABD Ablukası
15.04.2026 19:50
CENTCOM, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukada 9 geminin İran'a geri döndüğünü duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ablukaya ilişkin yapılan açıklamada, "İlk 48 saat içinde hiçbir gemi ABD ablukasını aşamadı ve 9 gemi, ABD kuvvetlerinin geri dönme talimatına uyarak İran limanlarına veya kıyı bölgelerine geri döndü" denildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan TSİ 17.00'dan bu yana Hürmüz Boğazı'ndaki uygulanan ablukaya ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklamada, "İlk 48 saat içinde hiçbir gemi ABD ablukasını aşamadı ve 9 gemi, ABD kuvvetlerinin geri dönme talimatına uyarak İran limanlarına veya kıyı bölgelerine geri döndü" denildi.

Ayrıca başka bir açıklamada, CENTCOM'un abluka kapsamındaki faaliyetlerini sürdürdüğü ve ABD Donanması'na ait savaş gemilerinin Umman Körfezi'ndeki devriyelerine devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "ABD güçleri teyakkuzda ve emirlere uyulmasını sağlamaya hazır durumda" ifadeleri kullanıldı. CENTCOM açıklamaya ek olarak, bölgedeki gemilere iletilen uyarı anonsunu da kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşıma göre bölgedeki gemilere ve ablukaya yaklaşan taşıtlara geçilen anonsta, "ABD, İran limanları ve kıyı bölgelerine yönelik resmi bir abluka ilan etti. Limandan ayrılan tüm gemilerin derhal geri dönmeleri ve bir sonraki durakları İran ise seferlerini durdurmaları tavsiye edilmektedir. Ablukayı ihlal etmeye çalışmayın. İran limanlarına giden veya bu limanlardan gelen gemiler durdurulacak, aranacak ve el konulacaktır. Geri dönün ve denetime hazır olun. Ablukaya uymazsanız güç kullanılacaktır. Bütün ABD Donanması, bu karara uyulmasını sağlamak üzere hazır durumdadır" ifadeleri kullanıldı. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hürmüz Boğazı'nda ABD Ablukası - Son Dakika

SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'nda ABD Ablukası - Son Dakika
